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İstanbul'da iki kardeş beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

İstanbul'da iki kardeş karşıdan karşıya geçmek isterken beton mikseri çarptı. İki kardeş hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

25.12.2019 07:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:36

İstanbul 'de yolun karşısına geçmeye çalışan ağabey kardeşin hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin Mobese görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Şişli, Caddesi üzerinde 8 Aralık günü meydana geldi. Bir yakınlarının cenazesine gitmek için evlerinden çıkan Mehmet(71) ve Hasan(81) Danalıoğlu kardeşlere yolun karşısına geçmek için çıktıkları caddede seyir halindeki beton mikseri çarptı. Çarpmamın şiddetiyle kardeşler mikserin altında kalarak ağır yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Mehmet Danalıoğlu ve Hasan Danalıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin Mobese görüntüleri ortaya çıktı.

FECİ KAZA KAMERADA

Darülaceze Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada beton mikserinin çarpmasıyla ağabey kardeşin öldüğü feci kaza Mobese kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Mehmet ve Hasan Danalıoğlu kardeşlere karşıdan karşıya geçmek için adım attıkları sırada beton mikserinin çarptığı ve altına aldığı görüldü. Kaza sonrasında bir vatandaşın büyük panik yaşadığı ve yardım için olay yerine doğru koştuğu görüldü.

İstanbul'da iki kardeş beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Darülaceze, Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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DURAN TEKERLEK: çok yazık. Allah rahmet eylesin.
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