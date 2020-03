İki kardeşin ürettiği paletler 10 ülkeye ihraç ediliyor

Mersin'de ağaçların işlenmesiyle üretilen paletler, hem İngiltere ve İtalya 'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye satılıyor hem de çok sayıda firma tarafından ihraç edilen ürünlerin taşınmasında kullanılıyor.Babaları Osman Seyhan 'ın 1992 yılında kurduğu "Seyhan Palet"i işleten 37 yaşındaki Alper ve 36 yaşındaki Alpay Seyhan kardeşler, fabrika sayısını 3'e çıkararak istihdam oranını artırdı ve ihracatla dünyaya açıldı. Türkiye 'nin çeşitli kentlerinde yetişen ağaçların işlenmesiyle üretilen paletlere, kalitesi ve dayanıklılığı dolayısıyla kısa zamanda yabancı ülkelerden talep arttı.Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Alpay Seyhan, AA muhabirine, ürünlerin tamamının yerli olduğunu, ithal ürün kullanmadıklarını belirterek, Anadolu'da yetişen tomrukların palet haline getirildiğini anlattı.Tüm sürecin ihracata yönelik olduğunu vurgulayan Seyhan, "Ürünlerimiz hem doğrudan hem de dolaylı olarak yurt dışına çıkıyor. Ürettiğimiz paletlerin yüzde 20'sini doğrudan yurt dışına satıyoruz. Yüzde 80'lik kısmı da büyük firmaların, kuruluşların ürettiği ürünlerin altında yurt dışına çıkıyor." dedi.Seyhan, üretilen her ürünün aynı gün satıldığını ve sevkiyatının yapıldığını belirterek, bu nedenle üretime aralıksız devam ettiklerini aktardı.Paletlerin kullanıldığı ihraç ürünlerinin yelpazesinin çok geniş olduğuna dikkati çeken Seyhan, "Ahşap paletler yurt dışına çıkacak her ürünün altında olmak zorunda diyebiliriz. Narenciyeden ağır sanayiye kadar çok sayıda sektörde bu paletler kullanılıyor. Bizim ürünlerimizi sattığımız kuruluşlar, dünya çapında ihracat yapan firmalar." ifadelerini kullandı.1,5 milyon dolar kazandıran palette hedef 3 milyon dolarlık gelirTürkiye'ye giren her dövizde paletlerin katkısının olduğunu yineleyen Seyhan, şöyle konuştu:"Irak, İran, Ürdün, Katar, Umman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İsrail, İtalya, İngiltere gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Bu yelpazeyi daha da geliştirmek istiyoruz. Yıllar geçtikçe farklı ülkelere ürünlerimizi ulaştıracağımızı düşünüyoruz. Bizim ürünümüz tamamen, yüzde 100 yerli bir üründür. Kendi ormanlarımızda yetişen ürünü palete dönüştürüp yurt dışına satıyoruz. Yerli ürünümüzü işleyerek ülkemize döviz kazandırıyoruz. Üretimimizi 2023'e kadar yeni yatırımlarla yüzde 30'a kadar artırmayı planlıyoruz. 3. Organize Sanayi Bölges'inde yeni bir yatırıma başladık. İnşallah 4. fabrikamızı burada, 2021 yılında üretime geçireceğiz ve ihracatımıza hız kazandıracağız."Seyhan, fabrikalarda 200 kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Firmamız, 30 yıllık bir kuruluşa sahip. Babamızın açtığı şirketi 2 kardeş olarak sürdürüyoruz. Şirketimizi ileriye taşımak için çalışıyoruz. Hedefimiz 2023 yılında yaklaşık 3 milyon dolarlık ihracat geliri elde etmek. İnşallah bu hedefimizi tutturacağız. Şu an da ihracatımız yaklaşık 1,5 milyon dolar civarında. Bunu yıllar geçtikçe artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.Türkiye birinciliğini Orman Genel Müdürlüğü ödüllendirdiTürkiye'de 2019 yılında en çok orman emvali satın alan şirket olduklarını kaydeden Alpay Seyhan, Orman Genel Müdürlüğünün "Altın Kozalak Ödülü"nü aldıklarını söyledi.Seyhan, ödülden dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:"Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce böyle bir ödüle layık görülmek, Türkiye birincisi olmak bize çok büyük bir gurur verdi. 2020 yılında da yine topraklarımızda yetişen ürünleri en çok satın alan şirket olmayı istiyoruz. Böyle ödüllerin, bizim gibi genç iş insanlarına verilmesi çalışma azmimizi arttırıyor."

