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İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu Düzce'de merkeze bağlı köy'de iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

10.03.2020 20:13 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:14
İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
DÜZCE - Düzce 'de merkeze bağlı köy'de iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Düzköy Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Yavuz'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evin ahşap oluşu nedeniyle kısa sürede evi tamamen saran alevleri gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen ev tamamen yanarken, Mustafa Yavuz'un şehir merkezine taşınması nedeniyle evin boş olduğu öğrenildi.
Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA

Etiketler : Düzköy, Düzce, 3. Sayfa

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