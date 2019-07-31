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İki katlı ahşap ev yangın sonrası küle döndü

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Bostancı Köyü'nde meydana gelen yangında iki katlı ahşap alevlere teslim oldu.

31.07.2019 12:21 İki katlı ahşap ev yangın sonrası küle döndü
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Bostancı Köyü'nde meydana gelen yangında iki katlı ahşap alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bostancı köyü Çilver Mahallesinde Cemal, İbrahim, Aliye Karakaş'a ait kullanılmayan metruk iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla tüm evi sardığı yangını fark eden köylüler durumu Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen Orman İşletme arazözü ve Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 1 saate yakın çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın sonrası metruk olan 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak kül olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Karabük, Eflani, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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