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İki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

25.01.2020 19:51 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:52
'nın İznik ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yeşil Cami Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nazmiye Eren'in (84) oturduğu 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.
Vatandaşların vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Bu sırada bir itfaiye erinin başına, ekiplerin yangına müdahale ederken kullandığı merdiven düştü.
eri kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu.
Maddi hasara neden olan yangın sırasında Eren'in evde olmadığı öğrenildi.
İki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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