İki katlı ev alevlere teslim oldu

Tokat'ta alevlere teslim olan 2 katlı ev, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre; merkez Devegörmez Mahallesi Hacı Mehmet Bey Caddesi'nde bulunan müstakil evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda alevlerin sardığı binadan çıkan yoğun duman gökyüzünü kaplarken, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Alevlerin evin balkonundan dışarı çıktığı esnada bir vatandaşın binanın girişinde bulunan elektrik panosundan şalteri kapatması kameralara yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri çalışma yaparken misafirlikte olan bina sahibinin eşi Keriman E. olay yerine geldi. Çaresizlik yaşayan kadın bir yakınına sarılarak gözyaşı döktü. Muğla'da yaşadıkları öğrenilen ailenin yaz tatili için Tokat'a geldikleri, evde olmadığı sırada yangın çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının neden çıktığının tespiti için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise olay yerinde bulunan vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. - TOKAT