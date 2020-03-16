İki katlı ev alevlerle teslim oldu
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev yanarak kül oldu.
16.03.2020 01:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 01:22
Çorum 'un İskilip ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev yanarak kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kuruçay köyü Akkil mezrasında Ömer ve Mehmet Sağlam'a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi kapladı. Sağlam, ailesinin evinden alevler yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri tarafından yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kuruçay köyü Akkil mezrasında Ömer ve Mehmet Sağlam'a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi kapladı. Sağlam, ailesinin evinden alevler yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri tarafından yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Sağlam, İskilip, Çorum, 3. Sayfa
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