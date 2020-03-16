- İki katlı ev alevlerle teslim oldu
- İki katlı ev alevlerle teslim oldu Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çıkan yangında iki katlı ev yanarak kül oldu.
16.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:04
- İki katlı ev alevlerle teslim oldu
MUĞLA - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde, çıkan yangında iki katlı ev yanarak kül oldu. Edinilen bilgilere göre; ilçeye bağlı Yayla Ceylan Mahallesi İnce Aliler mevkiinde Coşkun Yanatma'ya ait iki katlı evin ikinci katında gece henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer itfaiye Grup Amirliği, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında ev sahibi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi.Yangın anında Yanatma'nın evde olmadı öğrenildi.Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.
MUĞLA - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde, çıkan yangında iki katlı ev yanarak kül oldu. Edinilen bilgilere göre; ilçeye bağlı Yayla Ceylan Mahallesi İnce Aliler mevkiinde Coşkun Yanatma'ya ait iki katlı evin ikinci katında gece henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer itfaiye Grup Amirliği, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında ev sahibi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi.Yangın anında Yanatma'nın evde olmadı öğrenildi.Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- İki katlı ev alevlerle teslim oldu
Etiketler : Seydikemer, Muğla, Yerel
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