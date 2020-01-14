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İki katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

14.01.2020 19:03 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:05
'nin ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacıyeri köyünde Bedir Kaz ve Abdullah Doğan'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Yığılca Belediyesi ve Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bu arada evde mahsur kalan kız çocuğu, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kız çocuğuna ambulansta müdahale edildi.
ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
İki katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Yığılca, İtfaiye, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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