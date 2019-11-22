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İki katlı ev sobadan çıkan yangında hasar gördü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı bir evde sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

22.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:20İki katlı ev sobadan çıkan yangında hasar gördü
'nın ilçesinde iki katlı bir evde sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Akyazı ilçesi Orta Mahalle Orta Mahalle Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A.'a ait evde sobadan yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekiplerinin söndürme çalışmaları esnasında çevre güvenliği aldığı yangında, evde maddi hasar meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İtfaiye, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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