İki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın Akseki ilçesinde iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
29.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:46
Antalya 'nın Akseki ilçesinde iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Değirmenlik Mahallesi'nde Sultan Arslan'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark ederek torunu Sümeyye Arslan'la evden çıkan Sultan Arslan, itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
İki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Değirmenlik Mahallesi'nde Sultan Arslan'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark ederek torunu Sümeyye Arslan'la evden çıkan Sultan Arslan, itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
İki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Etiketler: Sultan Arslan, Antalya, Akseki, Güncel