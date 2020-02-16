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İki katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.

16.02.2020 22:31 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:31İki katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

DENİZLİ'nin ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Mahallesi'nde çıktı. Mahmut Sevgi'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında evden yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede büyüyerek evi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Su sıkarak alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat sonra yangını söndürdü. Ev yangında kullanılamaz hale geldi.



Darıveren, Acıpayam, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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