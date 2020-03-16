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İki katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

16.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:42
İki katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yayla Ceylan Mahallesi İnce Aliler mevkisindeki Coşkun Yanatma'ya ait 2 katlı müstakil evde, saat 01.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın, 2'nci katı ahşap olan evi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangını haberini alıp olay yerine gelen ev sahibi ve yakınları, üzüntü yaşadı. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, kesin çıkış nedenin belirlenmesi için jandarmanın soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Seydikemer, İtfaiye, Güncel

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