İki katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Kırsal Killik Mahallesi'nde Ümmü Kılıç'a (71) ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.Ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- Bursa

Kaynak: DHA