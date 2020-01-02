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İki katlı evi küle çeviren yangında 3 kişi dumandan etkilendi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki katlı ev, çıkan yangında küle dönerken, dumandan etkilenen Suriye uyruklu 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

02.01.2020 22:27 | Son Güncelleme: 02.01.2020 22:27 İki katlı evi küle çeviren yangında 3 kişi dumandan etkilendi

MERSİN'in ilçesinde iki katlı ev, çıkan yangında küle dönerken, dumandan etkilenen uyruklu 3 kişi hastaneye kaldırıldı. 

Akşam saatlerinde Caminur Mahallesi 0802 Sokak'taki Suriye uyruklu 4 kişinin yaşadığı iki katlı evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlerin sardığı evdeki 4 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi. Ahşap ve taş yapıdan oluşan binayı saran yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen evde yaşayan 3 Suriyeli, tedavi için ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Evi tamamen küle çeviren yangının ardından soğutma çalışmasını da tamamlayan itfaiye erleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.



Suriye, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

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