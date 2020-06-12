İki katlı evin çatısından böyle atladı

İki katlı evin çatısından böyle atladıORDU'nun Altınordu ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan M.Ç. (26), 2 katlı evinin çatısından, kendini boşluğa bıraktı.

12.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:47
İki katlı evin çatısından böyle atladı
ORDU'nun Altınordu ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan M.Ç. (26), 2 katlı evinin çatısından, kendini boşluğa bıraktı. Bacaklarında ezikler oluşan M.Ç.?nin düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Şahincili Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunan M.Ç., çıktığı 2 katlı evinin çatısından kendisini boşluğa bıraktı. Bu sırada kargo şirketi çalışanlarının fark ettiği M.Ç. için sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.Ç.'nin bacaklarında ezikler olduğu belirlendi.
M.Ç.?nin kendini boşluğa bıraktığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İki katlı evin çatısından böyle atladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Altınordu, Güncel, Haber

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