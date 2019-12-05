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İki kayak merkezinin zirvesi tek karede buluştu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe zirvesinden çekilen ve Uludağ'ın göründüğü fotoğraf karesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bursa'ya selam gönderdi.

05.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:31İki kayak merkezinin zirvesi tek karede buluştu
KOCAELİ (İHA) – 'nin kayak merkezi olan zirvesinden çekilen ve 'ın göründüğü fotoğraf karesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bursa'ya selam gönderdi.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte özlenen kar, son günlerde sosyal medyada en çok ilgi gören paylaşımlar arasında yer aldı. Sosyal medyayı aktif ve etkili kullanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise kentin kayak merkezi olan Kartepe'den Mutu Taşpınar'ın fotoğrafladığı muhteşem bir manzara fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Marmara Bölgesi'nin kış turizminde en önemli iki merkezi olan Kartepe ve Uludağ'ın zirveleri aynı karede yer aldı. Paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi görürken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de paylaşıma kayıtsız kalmadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ve Uludağ'ın aynı karede yer aldığı paylaşımında, "Siz hiç Kartepe zirvesi ile Uludağ'ı aynı karede gördünüz mü? Evet, şimdi gördünüz" yorumunda bulundu. Paylaşım özellikle sosyal medyada dakikalar içerisinde büyük ilgi gördü.

Sosyal medya paylaşımı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da ilgiyle karşılandı.

Bu defa da Uludağ'dan çekilen Kartepe zirvesinin görüldüğü fotoğraf; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılıp fotoğrafın altına yorum atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Arada mesafeler olsa da, mevsim kış olsa da karla kaplı Uludağ'ımız kalpleri ısıtmaya yeter. Güzel Uludağ'ımız her yerden çok güzel görünüyor. Kartepe'ye sevgiler" diyerek Kocaeli'ne selam gönderdi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe, Kocaeli, Uludağ, Güncel

Kaynak: İHA

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