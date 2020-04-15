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İki kedisinden biri vurulan diğeri ise kaybolan turist kadın kayıp kedisini arıyor

İki kedisinden biri vurulan diğeri ise kaybolan turist kadın kayıp kedisini arıyor -Kedisinin kurtulduğuna sevinemiyor -Kemer'de tatil yapan Svetlana Salatchi'nin bir kedisi kayboldu, bir kedisi havalı tüfekle yüzünden vurulmuş halde bulundu Avustralya'dan getirdiği kedisi havalı tüfekle...

15.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:31

İki kedisinden biri vurulan diğeri ise kaybolan turist kadın kayıp kedisini arıyor

-Kedisinin kurtulduğuna sevinemiyor

- Kemer 'de tatil yapan Svetlana Salatchi'nin bir kedisi kayboldu, bir kedisi havalı tüfekle yüzünden vurulmuş halde bulundu

ANTALYA - Avustralya 'dan getirdiği kedisi havalı tüfekle yüzünden vurulan ve şans eseri ölümden dönen Svetlana Salatchi, aynı yerde kaybolan kedisi için yollara düştü. Çevreden gelen ihbarlar üzerine mahalle mahalle kedisini arayan Salatchi çevreye ateş eden silahlı birinin serbest dolaşmasının hayvanlar kadar insanlar için de tehlikeli olduğunu söyledi.

10 yıldır kedileriyle birlikte dünyayı gezdiklerini belirten Salatchi, anavatanı olmasını düşündükleri Türkiye'de kedisinin kafasından vurulmasından şaşkınlık duyduğunu dile getirdi. Salatchi, 1 ay önce kaybolan kedisi Rosa'nın da aynı şüpheli tarafından vurularak öldürüldüğünü iddia etti.

Eşi Brad Salatchi ile birlikte Kiriş Mahallesi'nde kiraladıkları villaya giden İHA muhabirine, havalı silahla yaralanan Salty isimli kedisinin komşu evin bahçesinden geldiğini, kan izlerinden tespit ettiklerini anlatan Salatchi, 'Psikopatın biri elinde silahla dolaşıyor.Silahlar ruhsat ile kullanılır lisansla kullanılır.Kimin silahı var kimin silahı yok bilinmeli çünkü silahı olan insanlar öldürebilir bunlar hayvan da olabilir insan da olabilir." dedi.

Önceki gün havalı tüfek mermisiyle yaralanan Salty'yi 10 yıl önce Avustralya'dan getirdiklerini söyleyen Salatchi, birçok ülkeyi kedileriyle birlikte gezdiklerini anlattı.

Kedilerin en iyi ve güvenli nakledildiğini özellikle vurgulayan Salatchi, kedisinin anavatanı olmasını istediği ülkede vurulmasından duyduğu üzüntüyü "10 yıldır bizimle beraber seyahat edip anayurdunun Türkiye olmasını gerektiğini düşündüğümüz kedimiz, yüzünden vuruldu! Dünyanın hiçbir yerinde bir şey olmadı ancak hiç kimseye zararı olmayan bu canlı yüzünden vuruldu." diye konuştu.


"Polis gereğini yapar"

Kayıp olan kedisinin akıbetini öğrenmek için bahçeye girmelerine komşusunun izin vermediğini idida eden Salatchi, yüzünden vurulan kedisinin failini bulmak için gelen polislerin de aynı bahçeye alınmadığını ileri sürdü. Salatchi, vurulan kedisinin kırılan dişinin de bahçede olabileceğini söyledi.

Brad Salatchi ise evde besledikleri kedinin birkaç saatliğine dışarıya çıktığını ancak döndüğünde kanlar içinde bulduklarını ifade ederek, "Umuyoruz ki polis gerekeni yapar" diye konuştu.


"Kaybolan kedisini arıyor"

Öte yandan, Svetlana Salatchi Brad Salatchi çiftinin 11 Mart'ta kaybolan kedisiyle ilgili yaptığı duyurular üzerine bazı ihbarlar da geliyor. Svetlana Salatchi, vurularak öldüğünü düşünmesine karşın, bu ihbarların da doğru olabileceği düşüncesiyle Kemer'i mahalle mahalle gezerek kedisinden bir iz bulmaya çalışıyor.

İki kedisinden biri vurulan diğeri ise kaybolan turist kadın kayıp kedisini arıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Avustralya, turist, Kemer, 3. Sayfa
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