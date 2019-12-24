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İki kentte 25 bin uyuşturucu hapa 4 tutuklama

ŞANLIURFA'da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde 10 bin 185 adet, hapların alındığı belirlenen Gaziantep'teki bir evde de 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

24.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:24 İki kentte 25 bin uyuşturucu hapa 4 tutuklama

ŞANLIURFA'da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde 10 bin 185 adet, hapların alındığı belirlenen 'teki bir evde de 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde ve okul önlerinde çalışma yürüten motorize yunus timleri şüphe üzerine bir otomobilli durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 10 bin 185 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularında hapları, Gaziantep'ten aldıklarını itiraf etti. Bunun üzerine polis, Gaziantep'te belirlenen adrese baskın düzenledi.  Evde yapılan aramada da 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 25 bin 185 uyuşturucu hap muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

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