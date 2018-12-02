02 Aralık 2018 Pazar 16:08



02 Aralık 2018 Pazar 16:08

ATAŞEHİR'de yaşayan ve 1996'da sığ suya yaptığı atlayış sonrasında geçirdiği omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Serhat Erönal (37), "Hayat tekerlekli sandalyeden ibaret değil. Bu benim sadece yeni bedenim. Tekerlekli sandalye de benim ayakkabım. Bunu kendime bir engel olarak görmüyorum" dedi.Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Serhat Erönal, video paylaşım sitesinde oluşturduğu kanal ile yaşama tutunmasını, engelli yaşamın zorluklarını ve deneyimlerini paylaşıyor. Erönal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi DHA muhabirine yaşama nasıl sımsıkı sarıldığını ve tekerlekli sandalyesinin buna engel olamadığını anlattı. Milyonlarca engellinin en büyük gereksinimleri arasında motivasyon, deneyim ve sosyal yaşama karışamamak olduğunu belirten Erönal, 1996 yılında sığ suya yaptığı atlayış sonucu boynundaki omurlardan ikisinin kırıldığını ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu belirtti. Erönal, "Balıklama atlama sonucu boynumu kırdım, boğuluyorum, ölüyorum. Suni solunum ile hayata dönüyorum. Boynum kırık olduğu için göğüsten aşağıya hiç hareketim yok. Fizik tedavilerim devam ederken ellerimi kullanamıyordum. Daha sonra toparlanmaya, adım atmaya başlarken, kök hücre umut olarak karşıma çıktı. Başarısız ameliyat sonucu bir kez daha felç oluyorum. Kazandıklarımı bir kez daha kaybederken hayat mücadelesine başlıyorum" dedi."ASLA PES EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ HATIRLATANIM"Serhat Erönal, kendisini sosyal medya sever, ödüllü YouTuber olarak nitelendirirken, diğer özelliklerini, sıralarken de, "İş insanıyım, aikidocuyum, hayvanseverim, eğlenceliyim, komiğim, yüzücüyüm, bilişimciyim, 1996 yılından bu yana omurilik felçlisiyim, girişimciyim, iyi bir sürücüyüm, yaramazım, konuşmacıyım, ilham vericiyim, asla pes edilmemesi gerektiğini hatırlatanım" dedi. Yaşamın tadını çıkarmak gerektiğine inandığını söyleyen Erönal, engelli olmasına rağmen gokart, jetskiye bindiğini, otomobil kullandığını, sigorta acenteliği bulunduğunu, ticaretle uğraştığını, digital medya danışmanlığı, okul ve çeşitli kurumlarda motivasyon konuşmacılığı yaptığını ifade etti."TEKERLEKLİ SANDALYE BENİM AYAKKABIM"Serhat Erönal, "İnsanlara hayatta oldukları için yaşamaktansa, hayatı yaşamaları gerektiğini anlatıyorum. Hayat tekerlekli sandalyeden ibaret değil. Bu benim sadece yeni bedenim. Tekerlekli sandalye de benim ayakkabım. Bunu kendime bir engel olarak görmüyorum. Engel önüne gelen sadece yükseklik gibi bir şey. Atladığın zaman bir şey yok. 7 sene kadar önce eşimi gördüm. Arkadaşım vardı yanımda 'Onunla tanışacağım ve evleneceğim' dedim inanmadı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen olan eşim Yeşim ile tanıştım, 2013 yılında evlendik. İnsanlara hayatta oldukları için yaşamaktansa, hayatı yaşamaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorum ve 'Asla pes etme' diyorum. Hedefim; uluslararası bir konuşmacı olmak. Uluslararası herkese asla pes etmemeyi bağıra bağırta söyletebilmek" diye konuştu. - İstanbul