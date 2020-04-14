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İki kişi arasında başlayan tartışma ortalığı savaşına döndürdü... O anlar kamerada

İki kişi arasında başlayan tartışma ortalığı savaşına döndürdü.

14.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:29
İki kişi arasında başlayan tartışma ortalığı savaşına döndürdü... O anlar kamerada
Pencere kavgasında mahalle meydanı savaş alanına döndü
Jandarma kavga edenleri ayırmak için havaya ateş açtı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'da iki grup arasında çıkan kavga meydan savaşına döndü. Jandarma ekipleri, taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgayı önlemek için havaya ateş açtı.
Edinilen bilgiye göre kavga, önceki hafta Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kavakbaşı kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre mahallede inşaatı devam eden bir evin penceresinin yönü nedeniyle iki komşu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya mahallede oturan diğer aileler de karışınca kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavgaya yan köyden gelenler de karışınca mahalle meydanı savaş alanına döndü. Jandarma ekipleri taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. Kameralara yansıyan kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılar Şanlıurfa merkezdeki hastanelerde tedavi altına alınırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki kişi arasında başlayan tartışma ortalığı savaşına döndürdü... O anlar kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Jandarma, kavga, 3. Sayfa
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