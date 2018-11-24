İki Kişinin Evlerinde Ölü Bulunması - Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:46



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:46

Tokat'ın Zile ilçesinde iki kişinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Şeyhali Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüyük ve Hatice Korkmaz'ın evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Olcay K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Zile'de yaşayan Hasan Hüyük (66) ile Hatice Korkmaz'dan (72) bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. İki gün önce çilingir yardımıyla eve giren polis, Hüyük ve Korkmaz'ın cesediyle karşılaşmıştı.Hüyük ve Korkmaz'ın boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.Olayla ilgisi bulunduğu belirlenen Olcay K. Niğde'de dün gözaltına alınmıştı.