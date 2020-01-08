Haberler » 3. Sayfa » İki kişinin hayatını kaybettiği olayda flaş gelişme: 10 kişi tutuklandı - Haberler

İki kişinin hayatını kaybettiği olayda flaş gelişme: 10 kişi tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:33İki kişinin hayatını kaybettiği olayda flaş gelişme: 10 kişi tutuklandı
'in ilçesinde, iki kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde 2 Ocak 2020 tarihinde yaşanan olayda, kalabalık bir grubun otomobile ateş açması sonucu biri tesadüfen yoldan geçen iki kişi hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

10 tutuklama

Adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. Çatışmayla ilgili edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında olaydan önce tartışmanın yaşandığı öğrenildi.

Silahlı saldırıda yoldan geçen motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve başka bir otomobildeki Lokman Çakır (40) geçtiğimiz günlerde toprağa verilmişti. - İZMİR

Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:30  NASA'nın uydu fotoğraflarına göre Kanguru Adası'nın üçte biri yandı - Haberler
15:29  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital takografların takılması için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar... - Haberler
15:29  Niğde'de polis 2019 yılında 321 bin kişi sorguladı - Haberler
15:27  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Türkiye-Libya mutabakatı" kitabı - Haberler
15:24  Kosova'da İran destekçisi kadın gözaltına alındı - Haberler
15:15  Son dakika: NATO, ABD üslerini bombalayan İran'ı kınadı - Haberler
14:33  ABD Genelkurmay Başkanlığı: Mektubu yanlışlıkla yolladık, çekilmiyoruz - Haberler
14:21  İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dünyaya gözdağı: Bize saldıran olursa vururuz - Haberler
14:18  Irak'taki Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu - Haberler
13:58  Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı! Kritik konular görüşüldü - Haberler
8.01.2020 15:37:49