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İki kişinin hayatını kaybettiği olayda flaş gelişme: 10 kişi tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:40İki kişinin hayatını kaybettiği olayda flaş gelişme: 10 kişi tutuklandı
'in ilçesinde, iki kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde 2 Ocak 2020 tarihinde yaşanan olayda, kalabalık bir grubun otomobile ateş açması sonucu biri tesadüfen yoldan geçen iki kişi hayatını kaybetmişti.
Olay sonrası harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
10 TUTUKLAMA
Adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. Çatışmayla ilgili edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında olaydan önce tartışmanın yaşandığı öğrenildi.
Silahlı saldırıda yoldan geçen motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve başka bir otomobildeki Lokman Çakır (40) geçtiğimiz günlerde toprağa verilmişti.
(İHA)

Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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