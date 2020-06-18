İki kişinin öldüğü, bir kişi yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Konya'da kamyonun, kavşaktan çıkan hafif ticari araca çarpması sonucu aynı aileden iki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

18.06.2020 19:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:37
Konya'da kamyonun, kavşaktan çıkan hafif ticari araca çarpması sonucu aynı aileden iki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Hasan İ. (60) idaresindeki 42 DZ 664 plakalı hafriyat kamyonu, Merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Küçük Kumköprü Caddesi Kavşağı'nda, Ali Yıldız (47) yönetimindeki 42 NA 746 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle, metrelerce sürüklenen araç, caddenin kenarındaki bir hırdavat dükkanının önünde durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, hafif ticari araçta bulunan sürücü Ali Yıldız'ın yaralandığını, annesi Fatma Yıldız (74) ile kızı Emine Pala'nın (37) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Yıldız, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılırken, olayın ardından kaçtığı iddia edilen kamyon şoförü Hasan İ, kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ve bekçilerin yardımıyla araçtan çıkarılan Yıldız ve Pala'nın cesedi, cenaze aracına konularak morga gönderildi.
Kazayı duyarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
"Bu kavşağa bir çare bulunması gerekir"
Kazaya, aracıyla ışıkta beklerken tanık olan sürücülerden Ahmet Aktaş, "Kavşakta kırmızı ışıkta bekliyorduk. Kazaya karışan hafif ticari araç da yanımızdaydı. Yeşil yandıktan sonra hareket ettik. Ben yan yoldan gelen kamyonu görüp durdum. Hafif ticari araca önce vurdu, ardından frene bastı. Kazaya karışan aracın 3 metre havaya kalktığını gördüm. Bu kavşağa bir çare bulunması gerekiyor. Burada sürekli kaza oluyor." dedi.
Öte yandan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşağa hızla giren bir kamyonun, yan yoldan çıkan hafif ticari araca çarpması, çarpmanın etkisiyle dönerek savrulan aracın, caddede bulunan bir dükkanın duvarına çarparak durması yer alıyor. İki kişinin öldüğü, bir kişi yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Etiketler: Karatay, Adana, Konya, Güncel, Haber

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