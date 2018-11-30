İki Kişinin Öldüğü Konteynır Kazasında Tır Şoförleri ve İşyeri Sahibi Gözaltına Alındı

30 Kasım 2018 Cuma 11:08



30 Kasım 2018 Cuma 11:08

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün meydana gelen feci olayda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.Olay dün saat 14: 00 sıralarında Yeniceköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Muammer Kumral (52) ve Hakan Bulun (40), yurt dışına ihraç edilecek mobilya takımlarını fabrika girişindeki konteynere yüklemeye başladı. Bu sırada özel bir yemek şirketinde çalışan yemekhane görevlisi Mümin Özgür (35) yemek verdiği işçilerin boş tabaklarını almak için konteynerin yanına geldi. Tam bu sırada konteynerin ayaklarından biri bilinmeyen bir sebeple kapanmaya başlayınca devrilerek ters döndü. Yemekhane çalışanı Özgür konteynerin altında kalırken, işçiler Kumral ve Bulun ise bulundukları konteynerin içindeki mobilyaların altında kaldı. Fabrika çalışanları hemen yardımlarına koştu. Olay yerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri ve çalışanların yardımıyla Mümin Özgür ile Hakan Bulum kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Muammer Kumral ise olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu ağır olan ve bacağı kopan Özgür müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Hakan Bulun'un ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Savcının incelemelerinin ardından Muammer Kumral'ın cansız bedeni konteynerin altından çıkarılarak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.İşçiler, "Biz içerde çalıştığımız sırada bir gürültü geldi. Dışarı çıktığımızda konteynerin devrildiğini öğrendik" diye konuştu.Tır şoförleri Fatih A. ve Murat K. ile işyeri sahibi Fırat D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şahıs sağlık kontrollerin ardından jandarma karakoluna götürüldü. 3 şahsın ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Öte yandan hayatını kaybeden Muammer Kumral ve Mümin Özgür ise bugün İnegöl'de toprağa verilecek. - BURSA