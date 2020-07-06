İki kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

06.07.2020 20:27 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:32
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gölköy Mahallesi'ndeki balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nun (26) silahla öldürülmesine ilişkin araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki börekçide oturan ve saldırının failine benzeyen şüphelinin kimlik sorgulamasını yaptı.
Sorgulamada zanlının, saldırının faili olarak aranan Mehmet Veysi A. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan ve üst aramasında suçta kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulunan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Gözaltına alınma anı iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıyan zanlının ifadesinde, "Küfür ettikleri için öldürdüm. Zaten teslim olacaktım. Pişmanım." dediği öğrenildi.
Gölköy Mahallesi'nde Hasan Yanik ile Hamdi Ekim Serdaroğlu, 3 Temmuz'da silahlı saldırıya uğramış, Serdaroğlu olay yerinde, Yanik ise kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ve polis ekipleriyle komandolar çalışma başlatmıştı. İki kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Bodrum, Gölköy, Muğla, Güncel, Haber
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