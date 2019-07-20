Haberler» 3. Sayfa» Haber

İki kişinin ölümüne sebep olan TIR şoförü tutuklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde arıza sebebiyle emniyet şeridinde duran ve otomobilin çarpması ile 2 kişinin ölümüne sebep olan TIR'ın şoförü tutuklandı.

20.07.2019 17:09 İki kişinin ölümüne sebep olan TIR şoförü tutuklandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde arıza sebebiyle emniyet şeridinde duran ve otomobilin çarpması ile 2 kişinin ölümüne sebep olan TIR'ın şoförü tutuklandı.

Kaza gece yarısı saat 02.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir oto yolu Orhangazi yakınlarında meydana gelmişti. İstanbul'dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan Yüksel Temür (39) idaresindeki 16 MDU 36 plakalı otomobil, Gedelek civarında yolun sağındaki güvenlik şeridinde park halinde olan Metin Ceylan (48) idaresindeki 70 EF 039 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrasında gözaltına alıntına alınan TIR şoförü Metin Ceylan gündüz saatlerinde Orhangazi adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Ceylan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:24   Kamyonet yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı
18:06   Çekmeköy'de bir apartmanda yangın paniği
17:57   Faciadan kıl payı dönüldü
17:52   Üsküdar açıklarında bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
17:51   Taksim'de bir kadının yardım çığlıkları kameralara yansıdı
17:46   Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasında
17:21   Aranan zehir taciri polisten kaçamadı