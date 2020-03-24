Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Haberler

İki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Antalya'da iki kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

24.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:06
Antalya 'da iki kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adem Kaya (20) yönetimindeki 07 GMH 56 plakalı motosiklet, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeyen çalışan Osman Tuncel'e çarptı.
Kazada Kaya ile Tuncel yaralandı.
Kaza yerine gelen yaralı motosiklet sürücünün annesi "Oğlum bu kaçıncı oldu, beni öldürecek misin?" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Tuncel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Tuncel'in yolun karşısına koşarak geçmek istediği sırada motosikletin çarpması yer aldı. İki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Etiketler : Sakarya Bulvarı, Osman Tuncel, Antalya, Güncel

Haberin Videosu :

İki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma Haberler
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir Haberler
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Acı haberler art arda geldi! Koronadan 26 Türk hayatını kaybetti Haberler
Acı haberler art arda geldi! Koronadan 26 Türk hayatını kaybetti
Burhan amcanın zabıtadan istekleri duygulandırdı Haberler
Burhan amcanın zabıtadan istekleri duygulandırdı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 743 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 743 kişi öldü
Irak ve İran’ı istila eden çekirgeler sınır ilçemizde görüldü Haberler
Irak ve İran'ı istila eden çekirgeler sınır ilçemizde görüldü
Trabzonspor’un koronavirüs test sonuçları belli oldu Haberler
Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı Haberler
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:30: - İspanya'da korona virüs bilançosu: 2 bin 696 ölü - Haber 21:28: Özür dilemeye gelince gözaltına alındılar - Haber 21:28: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İnanırsak yaparız, beraber başarırız" paylaşımı - Haber 21:24: İletişim Başkanı Altun: "Virüse karşı cepheyi genişletiyoruz" - Haber 21:24: Avrupa borsaları, İtalya'da vaka sayısının yavaşlaması ve FED'in son adımlarıyla yükselişle kapandı - Haber 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir - Haberler 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber 19:22: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun - Haber 19:11: Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü - Haber 19:10: Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü - Haber 19:06: İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler