İki kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı Konya 'da bir kişiyi başından, bir kişiyi de sırtından vuran zanlı, sağlık kontrolünden çıkışta kameraya, "Sıkıntı yok, atara atar gidere gider yaparız" diye seslendiKONYA - Konya'da bir kişiyi kafasından, bir kişiyi de sırtından tabancayla vurarak kayıplara karışan şüpheli, şehir dışına kaçmak istediği sırada olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerle birlikte yakalandı.Olay, 15 Ekim gece yarısı merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağında oturan Uğur A.'nın yanına bir kişi, yanında bulunan tabancayla Uğur A'nın kafasına bir el ateş etti. Daha sonra şüpheli şahıs, birlikte olay yerine geldiği yanında gelen Emre G.'yi de sırtından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralılardan durumu ağır olan Uğur A. ambulansla Konya Numune Hastanesine, sırtından vurulan Emre G. ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uğur A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Olay anı güvenlik kamerasındaOlay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ise olay anını kaydetti. Görüntülerde, şüpheli şahsın Emre G. ile birlikte olay yerine gelerek önce Uğur A.'yı başından vurduğu daha sonra yanında gelen Emre G.'yi vurarak olay yerinden kaçtığı görülüyor. Yaralılara yardım etmek için gelen vatandaşlar ve gece bekçilerinin arasındaki iki kadının yaralıları kontrol ettikten sonra olay yerinden kaçtıkları da görülüyor.Şüpheli şehir dışına kaçmak istediği sırada yakalandıOlayın ardından çalışma yapan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Emre S. olduğunu tespit etti. Polis, Ankara'ya kaçmaya hazırlandığı belirtilen Emre S'yi olayda kullandığı ruhsatsız tabancasıyla yakalayarak gözaltına aldı. Olaya karıştığı iddia edilen O.T, H.Y. ve B.Y. de yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Emre S'nin ilk ifadesinde, "Kız arkadaşım o gün bana geldi ve Uğur'un kendisini ilişkiye zorladığını söyledi ve daha önce de bu tür girişimde bulundu. Yapma diyerek uyardım ama tekrar yapınca silahımı alıp Uğur'un oturduğu çay ocağına giderek Uğur'un kafasına ateş ettim" dediği öğrenildi."Sıkıntı yok atara atar gidere gider yaparız"Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Emre S., B.Y, O.T. ve H.Y, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerden Emre S. ile B.Y'nin hastaneden çıkartılırken, "Çek çek. Uğur'u yedik, onun da hakkından geldik. Sıkıntı yok, atara atar gidere gider yaparız" demesi dikkat çekti. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Emre S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.Y, O.T. ve H.Y. ev hapsi cezası verildi.