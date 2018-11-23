İki Kişiyi Tabancayla Yaralayıp, 4 Gün Sonra Teslim Olan Kişi Tutuklandı

23 Kasım 2018 Cuma 16:46



23 Kasım 2018 Cuma 16:46

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hamallar arasında çıkan kavgada Savaş M. (32) ve Ahmet C. U.'yu silahla yaralayan şüpheli Kadir Sobot (30), olaydan 4 gün sonra karakola gidip teslim oldu. Mahkemeye çıkartılan Kadir Sobot tutuklandı.Olay, 19 Kasım günü İnegöl ilçesi Osmanbey Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille Osmanbey Caddesi'ne gelen 3 kişi, araçtan indikten sonra hamal olduğu belirtilen bir kişi ile tartıştı. Çıkan tartışma yumruklaşmaya dönüşürken, tek başına olan kişi belindeki tabancasını çıkartarak, kendisi gibi hamal olan 3 kişiye ateş açtı. Üç kişiden Savaş M. bacağına isabet eden kurşunla yere yığılırken, diğer 2 kişi ise kaçtı. Silahlı hamal, kaçan 2 kişiyi kovalarken, iddiaya göre, arkalarından ateş açtı, bu sırada ahmet C.U. da bacağından yaralandı. Daha sonra tabancası tutukluk yapan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Savaş M. ve Ahmet C.U., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan 3 kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Olaydan sonra kayıplara karışan silahlı saldırgan Kadir Sobot (30) karakola giderek teslim oldu. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Kadir Sobot, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.- Bursa