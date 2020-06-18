İki kişiyi tüfekle öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Aydın'da biri kadın iki kişiyi tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

18.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:42
Aydın'da biri kadın iki kişiyi tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Muhammed Gürsoy (27), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık E.Ö. duruşmaya gelmedi. Maktullerin yakınları ile avukatlar, mahkeme salonunda hazır bulundu.
Sanık Gürsoy, savunmasında pişman olduğunu belirterek, "Keşke bu olay olmasaydı, aileler perişan olmasaydı. Benim de hayallerim yok oldu." dedi.
Hayatını kaybeden Merve Kotan'ın ailesinin kendisini cani olarak tanıttığını ileri süren Gürsoy, "Ben cani değilim." dedi.
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Gürsoy'a "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan E.Ö ise beraat etti.
Duruşma öncesinde bazı kadın derneklerinin temsilcileri basın açıklaması yaptı.
Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda geçen yıl 15 Ağustos'ta Muhammed Gürsoy'un pompalı tüfekle ateş açtığı Ekim Türkmen ile Merve Kotan, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gürsoy, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Gürsoy hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, suç aleti silahı temin ettiği öne sürülen E.Ö. hakkında da "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İki kişiyi tüfekle öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kaynak: AA

Etiketler: Aydın, Güncel, Haber

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