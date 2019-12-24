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İki kişiyi vuran soyguncuların soygun anı ve kaçışı kamerada

İzmir'in Buca ilçesinde, bir kuyumcuya giren yüzleri maskeli 1'i kadın 3 soyguncunun soygun anı ve soygundan sonra kaçışları güvenlik kamerasına yansıdı.

24.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:57 İki kişiyi vuran soyguncuların soygun anı ve kaçışı kamerada
'in ilçesinde, bir kuyumcuya giren yüzleri maskeli 1'i kadın 3 soyguncunun soygun anı ve soygundan sonra kaçışları güvenlik kamerasına yansıdı. 2 kişiyi yaralayan soyguncular her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Buca ilçesi Gediz Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelmişti. Yüzleri maskeli 1'i kadın 3 soyguncu, ellerinde silahlarla 862 sokak üzerindeki kuyumcu dükkanına girdi. Silahını gösteren kuyumcular, saniyeler içerisinde iş yerinden yüklü miktarda altın aldı. Soyguncular, bu sırada içerideki kuyumcu U.A'yı omzundan yaraladı. Yan dükkanda silah seslerini duyan bir kişide dışarıya çıktı. Bu sırada soyguncular, kuyumcunun akrabası F.T.'yi de bacağından yaralayarak kaçtı. Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesiyle Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı.

Soygun anı ve kaçışları kamerada

Öte yandan, soygun anı anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde, yüzleri maskeli, kapüşonlu 1'i kadın 3 soyguncunun silahlarla içeriye girdiği ve altınları çantaya doldurma anları yer alıyor. Bir başka kamera görüntüsünde ise soyguncuların koşarak bölgeden uzaklaştığı kameralara yansıyor.

Polis her yerde şahıslar arıyor

Öte yandan, olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, hemen güvenlik kameralarından soygunu gerçekleştiren şahısların eşgallerini belirledi. Eşgaller doğrultusunda ekipler, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir polisi, şimdi her yerde şahısları arıyor. - İZMİR

İzmir, Buca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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