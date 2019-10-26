İki kişiyi yaraladı, polisten kaçarken damdan düştü

ADANA'da, tabancayla iki kişiyi yaraladığı, pompalı tüfek ile de otomobil ve ev kurşunladığı öne sürülen Rezzak G. (20), kendisini kovalayan polislerden kaçarken, damdan düşerek yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1098 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yarım saat arayla iki kişi tabancayla kolları ve bacaklarından vurularak yaralandı. Silahlı yaralamaların ardından aynı bölgede pompalı tüfekle birkaç ev ve araca da ateş açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri üzerine şüphelinin Rezzak G. olduğunu tespit etti. Bölgeyi çembere alan ekipler, Rezzak G.'nin 1098 Sokak'ta bulunduğunu saptadı. Sokağa saran ekipleri fark eden şüpheli, olayda kullandığı düşünülen tabanca ve pompalı av tüfeğini bulunduğu evin damına bırakıp, damdan dama kaçmaya başladı.

BİR ATLADI, İKİ ATLADI, ÜÇÜNCÜDE DÜŞTÜ

Silahları bıraktığı evden, diğer evin damına, oradan da yandaki evin damına atlayan Rezzak G., üçüncü atlayışında yaklaşık 4 metre yükseklikten boşluğa düştü. Polislerin durumu 112 Acil'e bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ve polis ekiplerince sedyeye alınan şüpheli, ambulansa taşındı. Öte yandan olay yerine gelen Rezzak G.'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam şüphelinin, durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA