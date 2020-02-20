İki kıyı belediyeleri ortak çalışacak

Belediye Başkanı kimliğinin yanında Kıyı Belediyeler Birliği Başkanı da olan Abdül Batur, Yunanistan'da Orta Makedonya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürüten İgnatios ile sadece belediyeler düzeyinde değil, belediyeleri bir araya getiren birlikler arası ortak çalışma kararı aldı.

İki ülkeden 150'ye yakın belediye işbirliği yapacak

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur Tekirdağ'dan Antalya'ya 104 belediyenin üye olduğu Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur, 38 belediyeden oluşan Orta Makedonya Belediyeler Birliği Başkanı ve Panorama Belediye Başkanı Kartezidis Ignatios ile Selanik'te bir araya geldi. Ortak çalışma kararı çıkan buluşmada İki belediyenin ve iki birliğin işbirliği yapması konusunda çok istekli olduklarını ifade eden Ignatios, "Birlikte çok güzel projeleri hayata geçirebiliriz. Buna hazırız ve istekliyiz. Aramızda ciddi bağlar var. Bu güçlü bağlar bizi birbirimize bağlıyor. Benim dedelerim Trabzon'un bir köyünden buraya gelmişler. Selanik ile İzmir arasında feribot seferinin başlamasını çok istiyor ve önemsiyoruz" dedi.

Avrupa Birliği destek fonlarından yararlanarak iki ülke arasında önemli projeler yapılabileceğine dikkat çeken Ignatios, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunanistan'da 334 belediye var. Sadece 6 tanesi AB Belediyeler Birliği üyesi. Bunlardan biri de 22 yıldır başında olduğum Panorama Belediyesi. Şu anda AB Belediyeler Birliği Başkanı Yunanlı ve benim iyi dostum. Bu ilişkilerimizle hem iki belediye olarak hem de birlikler olarak AB projelerine başvurup fonlardan yararlanabiliriz."

"Yüzümüz size dönük"

Ege'nin karşılıklı iki kıyısında olan Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte daha çok proje üretmesi ve işbirliği yapması gerektiğini dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Türk ve Yunan halkları dosttur. Bu coğrafyada birbiriyle karşılıklı duran iki kıyıyız; sizin bize olduğu gibi bizim yüzümüz de size dönük. Biz de ilişkilerin geliştirilmesi ve daha da ileriye götürülmesi için hazırız. Kültür, sanat, çevre, deniz kirliliğinin önlenmesi ve daha pek çok konuda belediye birlikleri olarak ortak çalışma yapabiliriz. Selanik İzmir arasındaki feribot seferlerinin başlamasını biz de istiyoruz. Bu konuda üzerimize düşen her desteği veriyoruz'' diye konuştu.

Bürokrasi köprüsü

Abdül Batur ve Kartezidis Ignatios görüşmesinden çıkan işbirliği kararı için belediye başkanları ilk talimatı verdi. Konak Belediyesi ve Panorama Belediyesi'nin birlikte yürüteceği projeler ile ilgili iki belediyede bürokrasi köprüsü kurulması kararlaştırıldı. Özellikle kültür, sanat ve kentlerin sorunlarına yönelik çözüm önerileri içeren projeler üzerinde çalışılacak. İki belediye arasında iletişim ve bürokrasi altyapısını sağlamak üzere görevlendirilen ekipler sürekli iletişim halinde olacak.

Mübadele Parkı'na açılışına davet

Konak Belediyesi tarafından Atilla Mahallesi'nde yapımı süren Mübadele Parkı ile ilgili Panorama Belediye Başkanı Ignatios'a bilgi veren Batur, parkın içinde her iki yakanın da insanlarını temsil edecek bir anıtın yer alacağını söyledi. Batur, temmuz ayı sonunda bitmesi planlanan parkın açılışına Başkan Ignatios'u davet etti. Park fikrinin hayata geçirilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Başkan Ignatios, "Mutlaka geleceğim. Hatta park için Grebene'den de toprak getireceğim" dedi.