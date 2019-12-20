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İki kurum güçlerini birleştirecek…

Kayapa OSB Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarete, MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya'ya, MARSİFED Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti. Ziyarette Bölge Müdürü Recai Akıncı da hazır bulundu.

20.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:48 İki kurum güçlerini birleştirecek…

Organize Sanayi Bölgesi (Kayapa OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy ve Kayapa Sanayici ve İşadamları Derneği (KSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güler, Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) Başkanı Ramazan Kaya'yı misafir etti.

"Sizi de üye olarak görmek isteriz"

Ziyarette konuşan MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya MARSİFED'e üye olan dernek sayısını artırmaya gayret ettiklerini, Kayapa OSB'yi ve KSİAD'ı MARSİFED üyesi olarak görmek istediklerini dile getirdi. İşbirliği ve dayanışmanın önemine işaret eden Kaya, Kayapa OSB'nin ve KSİAD'ın MARSİFED'in gücüne güç katacağını sözlerine ekledi.

"Birlikten güç doğar"

MARSİFED Heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getiren ve olası işbirliklerine olumlu yaklaşacaklarını söyleyen Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy ise, "Birlikten güç doğar. Çalışmalarımızı yapalım. Ardından inşallah güzel bir birlikteliğe imza atarız. Hepimiz farklı alanlarda çalışıyoruz, öğrendiklerimizi birbirimizle paylaşmakta sakınca görmüyoruz. Firmalarımızın geleceğe hazırlamamız lazım. MARSİFED'in çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve böyle bir oluşumun içinde olmanın da bölgemize ve işadamlarımıza önemli kazanımlar sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

KSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güler de Kayapa OSB'nin gelişen ve büyüyen bir sanayi bölgesi olduğunu, bu tarz işbirliklerinin de bu gelişim süreçlerinde önemli olabileceğine işaret etti.


Ramazan Kaya, Kayapa, OSB, Güncel

Kaynak: Bültenler

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