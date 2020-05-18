İki kuzen biriktirdikleri 700 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Afyonkarahisar'da iki minik kuzen, tablet bilgisayar almak için harçlıklarından biriktirdikleri 700 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

İki kuzen biriktirdikleri 700 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
18.05.2020 23:10 | Son Güncelleme: 18.05.2020 23:12
Afyonkarahisar'da iki minik kuzen, tablet bilgisayar almak için harçlıklarından biriktirdikleri 700 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Kocatepe Mahallesi'nde yaşayan Cemre Saatçi (13) ile Enes Mert Öner, (11), tablet bilgisayar almak için kumbaralarında biriktirdikleri yaklaşık 700 lirayı kampanyaya bağışlamak istediklerini dedelerine söyledi.
112 Çağrı Merkezine gelen talep üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, çocukları evinde ziyaret ederek, bağış yapılan parayı kampanya için açılan banka hesabına yatırmak üzere tutanakla teslim aldı.
Cemre Saatçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuzeni Enes Mert ile aynı anda kumbaralarında para biriktirmeye başladıklarını belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde herkese evde kalması çağrısında bulunan Saatçi, "Televizyondaki haberlerde sürekli herkesin bağış yaptığını görüyorduk. Biz de kuzenimle kampanyaya biriktirdiğimiz harçlıklarla bağış yapmak istedik." dedi.
Dede İsmail Sarlık da torunlarına verdiği harçlıkların kampanyaya bağışlanmasından mutluluk duyduğunu anlattı.
Bağış fikrinin torunlarına ait olduğuna dikkati çeken Sarlık, şöyle devam etti:
"Torunlarım, Kovid-19 salgını sürecinde Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya destek için bağışta bulunmak istediklerini söylediler. Biz de 'tabi çok güzel olur' dedik. Aslında biriktirdikleri paralarla tablet alacaklardı. Şimdi ise isteklerinden vazgeçerek kampanyaya bağışta bulunuyorlar. Tabletleri onlara inşallah ben alacağım."

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Afyon, Güncel, Haber

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