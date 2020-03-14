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İki liseliden koronavirüse karşı dövizli el hijyeni uyarısı

KAYSERİ'de, lise öğrencileri Mustafa Armağan (17) ve Erdinç Ün (17), kent merkezinde eldiven ve maske takarak 'Ellerinizi yıkayın' yazılı dövizle, koronavirüse karşı el hijyeninin önemine dikkat çekti.

14.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:44
İki liseliden koronavirüse karşı dövizli el hijyeni uyarısı

KAYSERİ'de, lise öğrencileri Mustafa Armağan (17)  ve Erdinç Ün (17), kent merkezinde eldiven ve maske takarak 'Ellerinizi yıkayın' yazılı dövizle, koronavirüse karşı el hijyeninin önemine dikkat çekti.

Keykubat İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Mustafa Armağan ve Erdinç Ün, koronavirüse karşı el yıkamanın önemine dikkat çekmek için 'Ellerinizi yıkayın' yazılı döviz ile sokağa çıktı. Tıbbi eldiven ve maske takıp, sağlık personeli elbisesi giyen gençler, kentin en işlek caddelerinde gezerek, farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Erdinç Ün, koronavirüse karşı el yıkamanın önemini bildikleri için böyle bir şey yapmak istediklerini söyledi. Ün, "Bizi görenler tebrik ediyor. Ellerini yıkayanlar, fotoğraflarımızı çekip, yakınlarına atanlar hatta görüntülü arayarak yurt dışında ki akrabalarına bizi tanıtanlar oluyor. Ellerini nasıl yıkamaları gerektiğini soranlar oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Hoşumuza gidiyor" dedi.

Mustafa Armağan ise, sokakta insanları bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyleyerek, "İnsanlar bizi gördüklerinde hemen bir çeşme başına giderek ellerini yıkıyor, yanlarında dezenfektan olanlar ellerini dezenfekte ediyor, ıslak mendille nemlendirenler oluyor. Bunlar da bizi daha da motive ediyor. Halkımıza bir farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize. İnsanlar genel olarak çok güzel tepkiler veriyor. Görüntülü konuşanlar, karşı tarafa da bu mesajı vermemizi istiyorlar. Koronavirüsten korkmuyoruz, biz fırsatçılardan korkuyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Mustafa Armağan, Güncel

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