İki lokomotif aynı rayda çarpıştı: 9 yaralı Sivas
'ın Ulaş
ilçesinde yük treni ile yolcu treni aynı rayda çarpıştı. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı
SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde yük treni iye yolcu treni aynı rayda çarpıştı. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'in Ulaş ilçesi Bostankaya
tren istasyonunda meydana geldi. Kazada Sivas- Divriği
seferini yapan yolcu treni ile istasyon içerisinde manevra yapan yük treni aynı rayda kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre aralarında makinistlerin de bulunduğu 9 yolcu yaralandı.
Sivas
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:04