İki mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Malatya'nın Darende ve Arapgir ilçelerinde iki mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinaya alındı.
30.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:58
Malatya 'nın Darende ve Arapgir ilçelerinde iki mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinaya alındı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, karantina kararıyla ilgili şu ifadeleri kullanıldı:
"Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Darende ilçesi Ilıca Mahallesi, Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Arapgir ilçesi Eğnir Mahallesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle 29 Mart 2020 tarihi itibarıyla karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır."
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, karantina kararıyla ilgili şu ifadeleri kullanıldı:
"Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Darende ilçesi Ilıca Mahallesi, Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Arapgir ilçesi Eğnir Mahallesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle 29 Mart 2020 tarihi itibarıyla karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır."
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Kaynak: AA