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İki mahalleyi birbirine bağlayan yol yenileniyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yunus Emre Mahallesi ile Bahçecik Mahallesi'ni birbirine bağlayan Millet Caddesi'nde asfalt öncesi hazırlıklara başladı.

19.09.2019 14:55İki mahalleyi birbirine bağlayan yol yenileniyor
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yunus Emre Mahallesi ile Bahçecik Mahallesi'ni birbirine bağlayan Millet Caddesi'nde asfalt öncesi hazırlıklara başladı.

Adıyaman Belediyesi tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Daha önce birçok noktada sürdürülen çalışmalara Yunus Emre Mahallesi ile Bahçecik Mahallesi'ni birbirine bağlayan Millet Caddesi'nde de devam eden ekipler, caddede kazı işlemlerini gerçekleştirdi.

Sürdürülen asfalt öncesi hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından yolun genişletilerek asfaltlanacağını dile getiren yetkililer, çalışmaların şehrin birçok noktasında da sürdüğünü söyledi. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Bahçecik, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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