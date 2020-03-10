Menü
Haberler ›› Güncel ››İki metrobüs çarpıştı: 10 yaralı - Güncel

İki metrobüs çarpıştı: 10 yaralı

İstanbul'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.

10.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:50
İstanbul 'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cevizlibağ yönünde seyir halindeki bir metrobüs, Halıcıoğlu istasyonunu geçtikten sonra Haliç Köprüsü girişinde önündeki metrobüse çarptı.
Kazada hafif yaralanan 10 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, kazaya karışan metrobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. İki metrobüs çarpıştı: 10 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler : Cevizlibağ, İstanbul, Haliç, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu Güncel
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Güncel
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Mülteci krizi İngiliz basınında: Erdoğan, AB'yle yaptığı görüşmeyi terk etti Güncel
Mülteci krizi İngiliz basınında: Erdoğan, AB'yle yaptığı görüşmeyi terk etti
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti Güncel
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması