Haberler » Güncel » İki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı (2)

İki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı (2)

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, iki minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

16.10.2019 15:51
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, iki minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Hüseyin Küçük idaresindeki 43 AAC 090 plakalı yolcu minibüsü ile Enes Işık'ın kullandığı 16 NEB 33 plakalı minibüs, Domaniç- İnegöl kara yolunun 4. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine, olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, Işık yönetimindeki minibüste bulunan Hüseyin Erten (22) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücüler Küçük ve Işık dahil 15 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Erten'in cesedi ise Domaniç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Yolcu minibüsünün, İnegöl'den yola çıktığı ve Domaniç'e geldiği öğrenildi.
İki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı (2)

Kütahya, Domaniç, İnegöl, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:58 Yol verme cinayeti davasında mütalaa
15:58 Kocaeli'deki cinayet
15:58 Arıcak, modern kütüphaneye kavuştu
15:53 MTDF Başkan Öter: "Türkiye kendi toprak bütünlüğünü korumak için bu harekata başlamıştır"
15:52 Aracın çarptığı tilki telef oldu
15:57 Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
15:57 İnebolu Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
16.10.2019 15:59:55