Haberler » Spor » İki model, atış yapan sporcuyu şaşırtmak için göğüslerini açtı!

İki model, atış yapan sporcuyu şaşırtmak için göğüslerini açtı!

İki model, beyzbol maçında atış yapan oyuncunun konsantrasyonunu bozmak için göğüslerini açtı. Federasyon da iki ismi ömür boyu beyzbol maçı izlemekten men etti.

28.10.2019 18:13

The Washington National ile Houston Astros takımları arasında oynanan mücadelede Julia Rose ve Lauren Summer isimli modeller, ilginç bir harekete imza attı. İki model, Houston takımının oyuncusu Gerrit Cole'un atış yapacağı sırada canlı yayınlanan maçta kamera açısına girerek göğüslerini açtı.

FEDERASYON İKİ İSME ACIMADI

O anlarda kamera, tribünleri çektiği için de Rose ve Summer'ın göğüsleri canlı yayında göründü. Güvenlik görevlileri de her iki modeli yerlerine dönmeleri konusunda uyardı. Olay, ABD'de gündem olurken, beyzbol federasyonu da harekete geçti. Federasyon iki modele, toplum ahlakına aykırı davrandıkları gerekçesiyle ömür boyu beyzbol maçı izlemekten men edildiklerini bildiren bir mektup yolladı.

Julia Rose

Julia Rose'un Instagramda 2.7, Lauren Summer'ın ise 1.4 milyon takipçisi bulunuyor.

Lauren Summer
İki model, atış yapan sporcuyu şaşırtmak için göğüslerini açtı!

Houston Astros, Washington, Spor


YORUMLAR (3)
AHMET:bizim stadlarada bekleriz adam penaltı atarken kaleye geçsinler
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MAMİ:bırakın yavrucakları gelsinler onlarla spor daha güzel gerizekalılar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
PAPEL:FUTBOLDA STADLARDA EDİLEN ONCA KÜFÜRE BÖYLE CEZA VERİLMEDİ. YAZIK GUNAH KIZLARA BIRAKIN GİRSİNLER BEYZBOL MAÇLARINA, ONLARSIZ OLMUYOR
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
19:32 Çalımbay: "Kritik maçlar var"
18:13 İki model, atış yapan sporcuyu şaşırtmak için göğüslerini açtı!
17:58 MKE Ankaragücü yönetiminden kongre öncesi Mehmet Yiğiner'e tam destek
17:03 Gaziantep FK, Sumudica'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı
16:53 Başkan Uyanık'tan 'özür' açıklaması
16:33 Renay Onur: "Herkesi köprüye bekliyoruz"
15:03 Farkındalık Koşusu'na katılan sporcular Bolu'ya ulaştı
28.10.2019 20:01:33