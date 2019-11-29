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İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kavşakta iki motosikletin çarpışması sonucu Enes Kılınçsarı (18) yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

29.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:23İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kavşakta iki motosikletin çarpışması sonucu Enes Kılınçsarı (18) yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

Kaza dün gece, Ereğli yolu Tersaneler bölgesinde meydana geldi. Enes Kılınçsarı yönetimindeki 59 KB 161 plakalı motosiklet, kavşakta Tayfun Çetin'in kullandığı 16 KMP 76 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Enes Kılınçsarı sürüklenerek bariyerlere çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Enes Kılınçsarı ve Tayfun Çetin'e ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Enes Kılınçsarı kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi, Tayfun Çetin'in ise tedavisi sürüyor. Kılınçsarı'nın bir firmada motosikletli kurye olarak çalıştığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Alaplı, Güncel

Kaynak: DHA

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