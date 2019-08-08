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İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

08.08.2019 00:37
İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aytuğ Burhan Canatan yönetimindeki 52 AAE 832 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi'nde, Murat Çelik'in kullandığı 48 LS 183 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 52 AAE 832 plakalı motosikletteki yolcu yaralandı.
Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Çelik, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, yaralılardan Canatan'ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Murat Çelik, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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