Haberler » Güncel » İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 2 yaralı - Haber

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 2 yaralı

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 2 yaralıBURSA'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

22.12.2019 02:35 | Son Güncelleme: 22.12.2019 02:35
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 2 yaralı
BURSA'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçesinde meydana geldi. Atatürk Caddesi'nde Tolga Sancar idaresindeki 34 GY 6163 plakalı motosiklet ile Hakan Belli yönetimindeki 16 H 5079 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücüler yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücülerin yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada iki motosiklet de kullanılmaz hale gelirken polis olası bir kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 2 yaralı

Atatürk Caddesi, Polis, İznik, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:36   Tarkan Köln'de konser verdi - Haber
02:35   Üst geçidi kullanmayan üniversiteli, hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü - Haber
02:35   İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 2 yaralı - Haber
02:22   Üst geçidi kullanmayan üniversiteli, hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü - Haber
02:15   Silivri'de fabrika bahçesinde yangın - Haber
00:18   İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var - Haber
23:59   Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu - Haber
22:36   Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Haber
21:56   BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Haber
21:43   Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti - Haber
22.12.2019 02:44:38