İki Müzayededen Bir Haftada 2 Milyar Dolarlık Rekor Satış

DÜNYANIN en büyük müzayede salonlarından Christie's ve Sotheby's geçtiğimiz hafta düzenledikleri müzayedelerde yaklaşık 2 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.'Muazzam hafta' olarak nitelendirdiği açık artırmalarda, her iki müzayede deyim yerindeyse birbiriyle satış yarışına girdi.Christie's Amerika 'da düzenlediği açık artırmada, 1.1 milyar dolarlık satış gerçekleştirirken Sotheby's 835 milyon dolar değerinde satış yaptığını açıkladı. Bloomberg 'in aktardığına göre Christie's'in açık artırmaya sunduğu ünlü İngiliz ressam David Hockney 'in "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures" adlı eseri 90.3 milyon dolara alıcı buldu.Amerikalı ressam Edward Hopper'ın "Chop Suey" isimli tablosu da 92 milyon dolara satıldı.Her ikisinin de alıcısı açıklanmadıSotheby's' de düzenlenen satışta en dikkat çeken parçalardan biri de Fransa Kraliçesi Marie Antoinette 'nin de bir dönem kullandığı inci ve pırlantalı kolye oldu. Kolye, 36.2 milyon dolara alıcı buldu.Ünlü müzayede salonu, izlenimci çalışmalarla, modern sanat eserlerindeki satışlarda geçtiğimiz yıl içersinde yüzde 15 dolayında bir artış olduğunu açıkladı. - Yağcı