İki odalı gecekonduda yaşam savaşı

Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde yaşayan Öztürk ailesi, yokluk ve çaresizlik içinde bir yaşam sürüyor. 5 kişilik Öztürk ailesinin yaşadığı virane evi görenler, "Burada insan nasıl yaşar?" diye soruyor.

Görme engelli eş ve iki zihinsel engelli çocuğu ile yaşayan anne Hamide Öztürk, bu hayattan kurtulabilmek için devletten bir ev yardımı bekliyor. Evin babası Seyfullah Öztürk görme engelli ve çalışamıyor. Sözcü'nün haberine göre Öztürk ailesi, sadece zihinsel engelli olan oğulları Vahit ve Mustafa için devlet tarafından verilen toplam bin lira ile geçinmeye çalışıyor.

ENGELLİ MAAŞI HARİCİNDE GELİR YOK

Seyfullah Öztürk'ün eşi Hamide Öztürk, kış mevsiminde çok zor günler geçirdiklerini belirterek, "Eşim görme engelli ve çalışamıyor. Üç oğlumdan Vahit ve Mustafa ise zihinsel engelli. Sadece diğer oğlum 18 yaşındaki Muhammet'in bir sağık problemi bulunmuyor. Derme çatma bir evimiz var. Mutfak ve banyomuz kullanılmaz halde. Yattığımız odalar da son derece kötü ve soğuk. Kaymakamlık tarafından kış için kömür yardımı dışında zihinsel engelli oğullarım için 500'er lira özürlü parası dışında hiçbir gelirimiz yok" dedi.

KOMŞULARIN YARDIMI İLE AYAKTALAR

Çok büyük yokluk yaşadıklarını ve zaman zaman komşuları ve yardımsever insanların sayesinde evde yemek pişirebildiğini ifade eden anne Öztürk, "Ben devletimizden yardım bekliyorum. Böyle bir evde inanın hayvan bile yaşayamaz. Ama maalesef biz yokluktan ve çaresizlikten burada yaşam savaşı veriyoruz. Biz de ufak dahi olsa sıcak bir evimiz olsun, güzel bir mutfak ve banyomuz olsun istiyoruz. Devlet yetkileri lütfen bizim sesimizi duysun. Kendimden geçtim. Ancak üç tane oğlum için çok üzülüyorum. Onlar da yaşıtları gibi okumak ve güzel bir yaşam sürmek istiyor" diye konuştu.

"SICAK BİR YUVAMIZ OLSUN"

Zihinsel engelli çocukları ve görme engelli eşi nedeniyle herhangi bir işte de çalışamadığını söyleyen Hamide Öztürk, "Ben de çalışıp evime maddi katkıda bulunmak istiyorum. Ancak 2 çocuğumun sağlık sebepleri dolayısıyla onları yalnız bırakamadığım için bir işte çalışmam mümkün değil. O yüzden devletimiz bize bir ev verse de bizim de sıcak ve temiz bir yuvamız olsa çok mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

"YAŞADIĞIMIZ YER ORTADA ANLATMAYA GEREK YOK"

Evin en büyük oğlu 18 yaşındaki Muhammet Öztürk'te devletten veya Bursa'nın büyük işadamlarından yardım beklediklerini ifade ederek, "Yaşadığımız yeri görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Her şey ortada. Ne mutfak ne banyo ve tuvalet ne de kaldığımız odalar iyi değil. Ben de ailemle sıcak bir yuvamız olsun istiyorum. Okumak ve iyi bir meslek sahibi olarak aileme bakmak arzusundayım. Lütfen devletimiz ve yardımsever iş insanları bize Allah rızası için yardım etsin" şeklinde konuştu.