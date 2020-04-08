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İki oğlunu koronavirüsten kaybeden ve hastalığı yenen Ayşe Polat, evinin balkonunda...

İki oğlunu koronavirüsten kaybeden ve hastalığı yenen Ayşe Polat, evinin balkonunda moral buluyorOĞLU Kemal Polat'ı (61) koronavirüsten kaybettikten sonra kendisi de virüse yakalanan ve 20 günlük tedavi sonrasında hastalığı yenerek taburcu edilen Ayşe Polat (83), karantinada kaldığı evinin...

08.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:49
İki oğlunu koronavirüsten kaybeden ve hastalığı yenen Ayşe Polat, evinin balkonunda...

İki oğlunu koronavirüsten kaybeden ve hastalığı yenen Ayşe Polat, evinin balkonunda moral buluyor

OĞLU Kemal Polat'ı (61) koronavirüsten kaybettikten sonra kendisi de virüse yakalanan ve 20 günlük tedavi sonrasında hastalığı yenerek taburcu edilen Ayşe Polat (83), karantinada kaldığı evinin demir parmaklıklarla kaplı balkonuna çıkarak moral buluyor. Kendisi hastanedeyken ikinci oğlu İbrahim Polat'ın (57) koronavirüsten yaşamını yitirdiği haberi, yaşlı kadına verilmedi. Oğlunun hala yoğun bakımda olduğunu düşünen kadın, "Bir oğlum sigaradan öldü ama virüs bahane oldu. Çok sigara içerdi. Bir diğer oğlum İbrahim Polat ise günlerdir yoğun bakımda yatıyor durumundan haberim yok" dedi.

İstanbul'da yaşayan Ayşe Polat'ın birlikte yaşadığı oğlu Kemal Polat, koronavirüs nedeniyle geçen ay yaşamını yitirdi. Polat, oğlunun cenazesi ile birlikte Antalya'nın Akseki ilçesine geldi. Kemal Polat burada toprağa verilirken, Ayşe Polat yüksek ateş ve solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınları tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen kadına, yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hipertansiyon hastası olan Ayşe Polat, yoğun bakımda tedaviye alındı. Eşini de 17 yıl önce zatürreden kaybeden Polat, 20 günlük tedavinin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştu ve hastaneden alkışlar arasında dün taburcu edildi.

TEK MORAL KAYNAĞI EVİN BALKONU

Polat, hastalığın ardından Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan kızı Emiş Güven'in evine yerleşti. Burada kızı ve yakınları tarafından özel ilgilenilen Ayşe Polat, kızının evinde karantinada yaşıyor. Evde sıkıldığı vakitlerde evin demir parmaklıklarla kaplı balkonuna çıkan yaşlı kadın burada vakit geçiriyor. Ağzından maskesini hiç çıkarmayan Polat'ın kızı Emiş Güven ise her türlü ihtiyacını karşılayarak annesine destek oluyor.

OĞLUNU KAYBETMESİNİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Ayşe Polat, oğlu Kemal Polat'ın ölümünü ise gözyaşlarıyla anlattı. Oğlunun çok sigara içtiğini bu nedenle akciğerlerinin büyük oranda zarar gördüğünü anlatan gözü yaşlı kadın, "Oğlum sigaradan öldü, çok sigara içiyordu, kalbinde de pil takılıydı. Virüs bahane oldu. Sigara içenlerde virüs daha etkili oluyor. Bir diğer oğlum İbrahim Polat ise günlerdir yoğun bakımda yatıyor durumundan haberim yok" dedi.

'AÇ DURUN AMA EVDE YATIN'

İştahsızlık ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gittiğini ve koronavirüs teşhisi konulduğunu ifade eden Ayşe Polat, "3 gün bilinçsizce yattım Manavgat Devlet Hastanesi'nde. Çok şükür iyileştim. İbrahim Polat oğlum da hastanede yatıyor ondan hiç haberim yok. Gençler canlarının kıymetini bilirse dışarı çıkmasınlar. Aç durun evinizde yatın ama dışarı çıkmayın" dedi.

Yaşlı kadının diğer oğlu İbrahim Polat'ın İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada koronavirüs nedeniyle geçen ay sonunda yaşamını yitirdiği ancak bu acı haberin yaşlı kadına verilmediği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kemal Polat, Güncel
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